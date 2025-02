Allarme a Sigonella, la base navale Usa in lockdown per oltre due ore

La base aeronavale americana di Sigonella, in Sicilia, è stata posta in lockdown per oltre due ore per una minaccia non meglio specificata a uno degli accessi. Ad annunciarlo è stata la stessa pagina Facebook della base, sottolineando che "A causa di una problematica alla Naval Air Station Sigonella, è attivo uno stato di lockdown". L'incidente è quindi stato risolto, e alle 11:25 la situazione è tornata alla normalità.