Gautam Adani, il miliardario (amico di Modi) che tiene in pugno l'India

Nel gennaio 2023, la società di investimenti americana Hindenburg Research, nota per i suoi report su truffe e pratiche scorrette, ha pubblicamente accusato Adani di manipolazione finanziaria e frode. Una denuncia che ha creato enormi problemi al magnate, che in pochi giorni ha visto il dimezzamento del suo patrimonio (da 120 miliardi di dollari a 60) e la riduzione di oltre 100 miliardi della capitalizzazione di mercato delle sue società. Un anno dopo, la Corte Suprema indiana si è pronunciata a favore di Adani e le azioni del suo gruppo sono tornate a crescere. Ora, secondo Forbes, è il 29esimo uomo più ricco al mondo, con un patrimonio di 60,4 miliardi di dollari.