Trasporto aereo, media: Lufthansa valuta taglio della flotta per l'aumento dei costi del carburante
La compagnia aerea sta valutando di mettere a terra 20 aerei: secondo l'ad, ciò corrisponde a una riduzione del 2,5% della capacità di posti disponibili
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A causa dell'aumento dei costi del carburante derivante dalla guerra in Iran, la compagnia aerea tedesca Lufthansa sta valutando la possibilità di mettere a terra venti aerei per il momento. Un team è stato incaricato di predisporre le misure appropriate, ha dichiarato l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, durante una riunione virtuale con i dipendenti, come riporta il quotidiano tedesco Handelsblatt. Secondo il manager, ciò corrisponde a una riduzione del 2,5% della capacità di posti disponibili. Se necessario, fino a 40 aerei potrebbero essere temporaneamente messi a terra.
Nessuna decisione, secondo il giornale Spiegel, è stata ancora presa, ma il target di crescita della capacità nel 2026 appare a rischio. Spohr avrebbe inoltre segnalato possibili carenze di carburante, con alcuni aeroporti asiatici che limitano i voli per preservare le scorte. E non ha escluso impatti anche in Europa. Come misura estrema, il gruppo potrebbe ricorrere alla cassa integrazione. Sempre secondo lo Spiegel, Lufthansa conferma tuttavia i piani di espansione e punta a presentare a breve un'offerta per Tap.
"Vogliamo essere preparati per tempo", ha affermato Spohr, riferendosi alle conseguenze della guerra in Medio Oriente. I tipi di aeromobili più colpiti sono quelli che erano già prossimi alla fine del loro ciclo di vita. Sebbene Lufthansa abbia coperto l'80% del suo fabbisogno di carburante contro le fluttuazioni dei prezzi, ha affermato Spohr, l'aumento del solo prezzo del cherosene comporterà costi aggiuntivi per 1,5 miliardi di euro per il restante volume di carburante.
Lufthansa non ha altra scelta che aumentare i prezzi dei biglietti. "Questo, a sua volta, influirà sulla domanda, meno persone viaggeranno", ha dichiarato l'amministratore delegato di Lufthansa. "Le conseguenze sono più gravi di quanto avessimo previsto", ha aggiunto Spohr, riferendosi alla situazione in Medio Oriente.