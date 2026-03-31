Trasporto aereo, media: Lufthansa valuta taglio della flotta per l'aumento dei costi del carburante

Nessuna decisione, secondo il giornale Spiegel, è stata ancora presa, ma il target di crescita della capacità nel 2026 appare a rischio. Spohr avrebbe inoltre segnalato possibili carenze di carburante, con alcuni aeroporti asiatici che limitano i voli per preservare le scorte. E non ha escluso impatti anche in Europa. Come misura estrema, il gruppo potrebbe ricorrere alla cassa integrazione. Sempre secondo lo Spiegel, Lufthansa conferma tuttavia i piani di espansione e punta a presentare a breve un'offerta per Tap.