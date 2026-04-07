Il nostro Paese non ha riserve di energia sufficienti, come ha ammesso anche la presidente del Consiglio, per cui se la guerra contro l'Iran dovesse proseguire e se lo Stretto di Hormuz non venisse riaperto a breve, l'opzione di chiudere (quasi) tutto resta concreta. La situazione “non è ancora arrivata al punto” di dover razionare prodotti critici, ma l'Ue si sta "preparando agli scenari peggiori", aveva già spiegato il commissario Ue all'Energia. Così anche l'Italia, che potrebbe trovarsi a breve a dover ridurre i consumi domestici, fermare - o rallentare - le industrie non strategiche e limitare riscaldamento, illuminazione e mobilità. Misure di austerity già adottate in altri Paesi, ognuno con la propria formula.



