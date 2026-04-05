"Il 2 aprile i prezzi del carburante per aerei in Europa hanno raggiunto un massimo storico", spiega S&P Global, "dopo che le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump hanno alimentato i timori di un'ulteriore escalation nella guerra in Medio Oriente. Il prezzo fisso del carburante per aerei Jet Cif Nwe (il prezzo “all’ingrosso” usato da compagnie aeree) è aumentato di 232,25 dollari a tonnellata su base giornaliera, raggiungendo i 1.842,50 dollari a tonnellata". Cifra - spiega la società statunitense di servizi finanziari - che è raddoppiata rispetto ai livelli del 2025 e che ha "battuto più volte i record storici".



