Alcuni operatori iraniani stanno dissotterrando bunker sotterranei e silos missilistici colpiti da bombardamenti statunitensi e israeliani, riportandoli in funzione poche ore dopo un attacco. Lo riferisce il "New York Times" citando rapporti dell'intelligence statunitense. L'Iran ha inoltre conservato una quantità significativa dei suoi missili e lanciatori mobili, aggiungono i rapporti. Il Pentagono e la Casa Bianca questa settimana hanno affermato di aver compiuto progressi sostanziali contro l'Iran. Durante un briefing, il Pentagono ha dichiarato di aver colpito 11 mila obiettivi in Iran in cinque settimane di guerra. Tuttavia, le agenzie di intelligence statunitensi hanno espresso dubbi su quanto gli Stati Uniti siano vicini a distruggere la capacita' missilistica iraniana, uno degli obiettivi chiave del conflitto. Pur non avendo una stima affidabile del numero di lanciatori ancora operativi, secondo funzionari statunitensi informati, l'Iran mantiene la capacita' di utilizzare il proprio arsenale residuo di missili balistici e lanciatori per colpire Israele e altri Paesi della regione.