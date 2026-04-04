Tassa su extra profitti, la richiesta di cinque Paesi alla Ue: "Chi guadagna dalla guerra aiuti chi ci perde" | Bruxelles valuta

Tassare gli extra profitti delle aziende energetiche, le cui tasche sono state enormemente favorite dalla crisi in Medio Oriente e dal corrispettivo aumento dei prezzi di carburante e gas. Lo hanno chiesto ufficialmente, con una lettera inviata alla Commissione europea, i ministri delle Finanze di cinque Paesi Ue. In particolare Italia, con Giancarlo Giorgetti, Germania, Portogallo, Spagna e Austria. "Sarebbe un segnale che siamo uniti e in grado di agire", si legge nel testo. A stretto giro arriva il riscontro di Bruxelles, che valuta la proposta e assicura: "Risponderemo".