A Bruxelles trapela anche che al Berlaymont si ritiene che una sospensione del Patto, nelle condizioni attuali, potrebbe risultare controproducente soprattutto sulla crisi energetica: qualsiasi sostegno fiscale che aumenti la domanda di energia aggraverebbe la situazione, sia in termini di prezzi più elevati sia di carenze di offerta, in un contesto di approvvigionamenti limitati. Il ministro Giorgetti, dal canto suo, ha insistito sulla necessità di tenere aperta la discussione: "Ho espresso questa mia valutazione già all'inizio del conflitto, l'ho ribadita all'Eurogruppo" e "lo farò in qualsiasi consesso internazionale a cui parteciperò, perché questa è la realtà".