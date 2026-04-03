A precisarlo, una volta terminato il Cdm, è stato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi che ha specificato: "Per la copertura della proroga sono stati stanziati 500 milioni. Per 200 milioni c'è l'autocopertura che deriva dall'incremento del gettito Iva, per altri 300 milioni sono risorse che sono state recuperate dalle risorse Ets che non erano state ancora utilizzate, avendo premura di non toccare quelle che erano state destinate originariamente al sollievo degli energivori". C'è poi "un intervento mirato sulle aziende agricole" e "un intervento su Simest per le imprese che lavorano sull'export, il decreto recepisce anche l'accordo con associazioni e categorie su Transizione 5.0", ha sottolineato il ministro.