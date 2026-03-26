Caro carburanti: benzina a 1,74 euro al litro, gasolio a 2,04

Le conseguenze del conflitto in Iran continuano a farsi sentire sul portafogli degli italiani. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - giovedì 26 marzo 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,743 euro a litro per la benzina e 2,040 euro a litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,806 euro per la verde, 2,102 euro per il diesel.