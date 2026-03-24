Caro petrolio, l'impatto sulla filiera alimentare: "L'80% dei prodotti arriva via gomma, costretti ad adeguare i prezzi"

I rincari preoccupano i soggetti che acquistano prodotti freschi all'ingrosso ma non mancano articoli che nonostante i prezzi contenuti rischiano di rimanere invenduti. "I pomodori dalla Puglia per esempio costano uno sproposito fino a 6 euro al chilo e se la gente li compra è chiaro che il giorno dopo noi li richiediamo. Mentre per esempio le coste della tipologia catalogna saremmo quasi costretti a regalarle", afferma un altro grossista che poi aggiunge: "Cerchiamo di indirizzare l'acquirente su alcuni prodotti che in questo momento sono più convenienti".