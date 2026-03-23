Spagna, automobilisti in arrivo da Francia e Portogallo per il pieno low cost

Anche oggi si sono registrate code alle stazioni di servizio alle frontiere. "Ci conviene venire qui a fare il pieno", hanno assicurato alcuni automobilisti francesi intervistati dall'emittente pubblica, sottolineando che in media il risparmio su un pieno può superare i 20 euro. Anche dal Portogallo si registra un flusso crescente: nel paese lusitano i prezzi sono mediamente di 1,85 euro per la benzina e 1,97 per il diesel, con un risparmio in Spagna tra i 15 e i 20 centesimi al litro. Le misure adottate dall'esecutivo guidato da Pedro Sanchez come risposta all'impatto economico della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele in Iran e dalla riposta di Teheran, ha avuto un effetto sui rifornimenti immediati, mentre sono stati imposti limiti al trasporto di carburante in contenitori.