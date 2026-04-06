Il razionamento energetico è una pratica già in atto nelle economie più fragili, mentre in Europa sta prendendo forma in maniera più graduale. L'Egitto ha deciso di ridurre l’illuminazione pubblica e di imporre la chiusura alle 21 per bar e ristoranti per consumare meno energia. E non solo: Il Cairo ha imposto il rallentamento per due mesi di alcuni maxi-progetti pubblici, con l’obiettivo di razionalizzare i consumi. Lo Zambia ha dichiarato l’emergenza per le forniture, di fronte ai prezzi di cherosene - il carburante utilizzato per il jet fuel degli aerei - destinato a salire “più del 50% questo mese”.



L’Asia, invece, sembra già essere in pieno regime di austerity: non è un caso, se si considera che è il continente che dipende maggiormente dall’import di petrolio dal Golfo Persico. La Corea del Sud ha limitato l’uso dell’auto per i dipendenti pubblici, mentre nelle Filippine si è deciso di accorciare per loro la settimana lavorativa, riducendola a quattro giorni: il Paese ha dichiarato lo "stato di emergenza nazionale". In Myanmar, sono in vigore le targhe alterne per i privati.