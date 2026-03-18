Fed, previsto taglio dei tassi tra 2026 e 2027: preoccupa la tensione geopolitica

La Federal Reserve lascia i tassi di interesse invariati. Il costo del denaro resta compreso tra il 3,50% e il 3,75%, nella penultima riunione dell’era di Jerome Powell. La decisione è stata presa con 11 voti a favore e uno contrario. Dalle tabelle con le stime dei membri della banca centrale emerge la conferma di un possibile taglio dei tassi. La Fed prevede una riduzione nel 2026 e un ulteriore intervento nel 2027, mantenendo quindi una linea prudente nel medio periodo.