Rating, Fitch conferma il rating BBB+ per l'Italia e outlook stabile

Un giudizio meno ottimista di quello di S&P, ma comunque favorevole. L'agenzia Fitch ha confermato il rating dell'Italia a BBB+, con outlook stabile. "Il rating dell'Italia è sostenuto da un'economia ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, nonché dai benefici in termini di stabilità istituzionale e finanziaria derivanti dall'appartenenza all'Ue e all'eurozona - fa sapere l'agenzia -. Il rating è inoltre supportato da elevati livelli di ricchezza e da indicatori di governance relativamente solidi. Questi punti di forza sono controbilanciati da un debito pubblico molto elevato e da limitate prospettive di crescita a medio termine, che limitano la flessibilità fiscale e la capacità di riduzione del debito".Un rating, quello di Fitch, che aveva premiato l'Italia l' scorso autunno, con un innalzamento da BBB a BBB+ con outlook stabile: il primo upgrade firmato dall'agenzia americana dal 2021. A fine gennaio, Standard & Poor's aveva invece confermato il rating dell'Italia BBB+ e alzato l'outlook da stabile a positivo.