WoodTrace 4.0, la piattaforma Tech4You per la tracciabilità della filiera foresta-legno

Ogni informazione su origine, caratteristiche dimensionali e qualitative, passaggi logistici viene registrata in maniera immutabile, sicura e verificabile nel tempo. Il dato non è più solo raccolto: diventa certificato, stabile, non alterabile. Un elemento decisivo per ridurre il rischio di alterazioni o incongruenze documentali e per rafforzare l'affidabilità del sistema verso operatori della filiera, organismi di controllo e soggetti interessati alla certificazione di origine e qualità.