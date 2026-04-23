WoodTrace 4.0, la piattaforma Tech4You per la tracciabilità della filiera foresta-legno
WoodTrace 4.0 è la piattaforma sviluppata nell'ambito di Tech4You per tracciare la filiera foresta-legno integrando codici QR, sensori RFID e tecnologia blockchain
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La filiera foresta-legno è tra le più articolate e frammentate del sistema produttivo: dall'albero in piedi al prodotto semilavorato, ogni passaggio può diventare un punto cieco per il controllo della provenienza e della qualità del materiale. Rendere questa filiera trasparente, tracciabile e certificabile è una delle condizioni per una gestione davvero sostenibile delle risorse forestali.
All'interno dello Spoke 3 di Tech4You — guidato dalla professoressa Mariateresa Russo dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria — il Progetto Pilota 3.2.1, coordinato dal professor Andrea Proto di UNIRC, ha sviluppato una risposta concreta a questa sfida. Grazie al contributo del Bando a cascata SB-SSC, finalizzato all'innalzamento del livello di maturità tecnologica del prototipo, è nata WoodTrace 4.0: un'applicazione software progettata specificamente per il settore forestale, capace di ricostruire l'intero flusso informativo della filiera.
Dall'albero in piedi al semilavorato: una filiera tutta digitale
WoodTrace 4.0 consente la raccolta, la gestione e l'archiviazione digitale delle informazioni tecniche e operative sugli assortimenti legnosi e sugli alberi in piedi, fino a tutte le fasi successive della trasformazione. Dai processi autorizzativi alla scelta delle specie, dalla pianificazione degli interventi selvicolturali al monitoraggio delle operazioni di raccolta e trasformazione, ogni passaggio viene registrato in un flusso continuo e interoperabile.
Nella fase iniziale il sistema registra i dati fondamentali dell'albero in piedi: posizione GPS, specie, dimensioni ed eventuali anomalie morfologiche. Nella fase operativa dell'abbattimento vengono inserite le informazioni relative alle autorizzazioni al taglio, all'impresa boschiva esecutrice, ai prodotti ottenuti con volumi e classificazione qualitativa. Il software traccia poi la destinazione dei prodotti — cippatura o trasporto verso impianti di prima lavorazione — registrando anche i soggetti responsabili della logistica, per una tracciabilità completa dal bosco allo stabilimento.
QR, RFID e blockchain: il dato diventa certificato
Alla base della piattaforma c'è un'architettura progettata per rispondere a una delle esigenze più critiche della filiera: la sicurezza e l'affidabilità del dato. WoodTrace 4.0 integra tecnologie di identificazione fisica — codici QR e sensori RFID — con un'infrastruttura blockchain, permettendo l'associazione univoca tra il materiale legnoso e il relativo set informativo.
Ogni informazione su origine, caratteristiche dimensionali e qualitative, passaggi logistici viene registrata in maniera immutabile, sicura e verificabile nel tempo. Il dato non è più solo raccolto: diventa certificato, stabile, non alterabile. Un elemento decisivo per ridurre il rischio di alterazioni o incongruenze documentali e per rafforzare l'affidabilità del sistema verso operatori della filiera, organismi di controllo e soggetti interessati alla certificazione di origine e qualità.
Uno strumento per la sostenibilità forestale
WoodTrace 4.0 si configura come uno strumento innovativo per la gestione trasparente e certificata della filiera foresta-legno. Consente di migliorare il controllo della provenienza del materiale, supportare processi decisionali basati su dati oggettivi, valorizzare la qualità del legno e rafforzare la fiducia tra gli attori del sistema.
In prospettiva, rappresenta una soluzione strategica per promuovere sostenibilità, tracciabilità e innovazione nei sistemi forestali e nelle filiere di approvvigionamento, completando l'ecosistema digitale che lo Spoke 3 di Tech4You sta costruendo attorno alle filiere agroalimentari e forestali del Sud Italia.