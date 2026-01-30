Rating, S&P conferma BBB+ per l'Italia e alza l'outlook a positivo

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha espresso soddisfazione riguardo al giudizio di Standard & Poor's: "La traiettoria di maggiore credibilità verso l'Italia non conosce soste. Il lavoro paga". "È probabile che la competizione politica, sia all'interno della coalizione di governo che tra i partiti di opposizione, si intensifichi in vista delle elezioni generali del dicembre 2027. Prevediamo che ciò limiterà l'ambizione politica e la portata di importanti riforme strutturali", ha però sottolineato l'agenzia.