Istat, disoccupazione ancora in calo: 5,6% a dicembre

Nel quarto trimestre 2025, rispetto al trimestre precedente, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-5,3 per cento) e crescono gli inattivi di 15-64 anni (+0,3 per cento). Rispetto a dicembre 2024, scende invece il numero di persone in cerca di impiego (-13,8 per cento) e aumenta quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,3 per cento).