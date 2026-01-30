Istat, disoccupazione ancora in calo: 5,6% a dicembre

Lavoro, il tasso di disoccupazione
Si tratta del livello più basso dal 2024
Dati parzialmente incoraggianti quelli pubblicati dall'Istat circa il livello di occupazione nel nostro Paese. A dicembre 2025, l'istituto stima una diminuzione dei disoccupati, con il dato che si attesta al 5,6 per cento, dopo aver toccato a novembre (5,7 per cento) il livello più basso dal 2004. In aumento invece il numero di giovani senza lavoro (al 20,5 per cento). L'Istat sottolinea anche la crescita del tasso di inattività (arrivato al 33,7 per cento), in diminuzione soltanto nella fascia d'età 15-24 anni.
Nel quarto trimestre 2025, rispetto al trimestre precedente, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-5,3 per cento) e crescono gli inattivi di 15-64 anni (+0,3 per cento). Rispetto a dicembre 2024, scende invece il numero di persone in cerca di impiego (-13,8 per cento) e aumenta quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,3 per cento).
