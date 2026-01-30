L'oro scende sotto i 5mila dollari, l'argento cade a picco: gli effetti della nomina di Warsh alla Fed

Oro e argento vanno a picco dopo la nomina di Kevin Warsh a presidente della Fed. I due metalli sono considerati un bene rifugio, ricercati particolarmente nei momenti di grande incertezza: proprio per questo nell'ultimo periodo - caratterizzato da diverse tensioni geopolitiche - il loro valore era salito di molto. Ora, con il cambio voluto da Donald Trump alla guida della Federal Reserve e un'apparente maggiore stabilità nel mondo, sono entrambi scesi abbondantemente sotto i massimi.