Dopo il boom, ora tanti vendono: è finita la corsa dell’oro?

A WALL STREET FOCUS SU APPLE

Ieri a Wall Street male Microsoft che ha perso il 12% dopo i conti che hanno deluso la Borsa. L’attenzione è su Apple, dopo i conti con ricavi a +16% nel I trimestre e una domanda record per l’iPhone 17. Il titolo ieri nell’after-hours guadagnava il 3%. Il comparto tech legato all’AI sempre al centro dell’attenzione, con Nvidia, Microsoft e Amazon che sono in trattative per aumentare gli investimenti in OpenAI.