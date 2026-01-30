Trump sceglie Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve

Lo aveva annunciato il giorno prima e poche ore dopo lo ha confermato: Donald Trump ha indicato il nome del prossimo presidente della Fed e il nome è quello di Kevin Warsh. "Sono lieto di annunciare che nominerò Kevin Warsh presidente del consiglio di amministrazione del Federal Reserve System" ha scritto Trump su Truth Social. Ora la nomina dovrà essere convalidata dal Senato.

