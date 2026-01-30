Kevin Warsh alla Fed, un veterano che sa parlare a Wall Street: le Borse apprezzano la scelta

Quello che è certo è che Kevin Warsh, designato da Trump a guidare la Fed dopo Jerome Powell, non è un apprendista del central banking. Si è fatto le ossa nella gestione del dopo crisi finanziaria globale, quella fatta esplodere da mutui subprime e dal fallimento di Lehman nel 2008, quando era considerato il più stretto advisor e confidente di Ben Bernanke, inventore del Quantitative Easing e dei tassi zero, a cui l’allora numero uno della Fed si affidava per parlare con Wall Street e sondare le possibili reazioni del mercato e degli investitori alle sue politiche. In Fed era entrato nel 2006, indicato da Bush jr, diventando a 35 anni il più giovane dei “governatori” della politica monetaria USA.