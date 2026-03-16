Bankitalia, sale il debito pubblico: a gennaio 3.112,3 miliardi

Bankitalia ha reso noto che lo scorso gennaio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 16,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.112,3 miliardi. L'istituto ha precisato che l'incremento riflette la crescita delle disponibilità liquide del tesoro (9,5 miliardi, a 61,9) e il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (8,0 miliardi), mentre l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio ha operato in senso opposto (0,8 miliardi).