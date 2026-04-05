Come gli Stati del Golfo cercano di aggirare lo Stretto di Hormuz

Il più grande incubo di ayatollah e pasdaran potrebbe avverarsi nel giro di poco tempo: i Paesi del Golfo che stipulano accordi e rafforzano i propri rapporti commerciali con il "Piccolo Satana", come viene soprannominato Israele a Teheran e dintorni. A causa del blocco dello Stretto di Hormuz (non totale, possono transitare solamente le imbarcazioni "amiche" della Repubblica islamica), gli Stati del Golfo, Arabia Saudita in primis, stanno rivedendo le rotte di oleodotti e gasdotti per aggirare il collo di bottiglia e continuare a esportare gas e petrolio. Secondo il quotidiano britannico Financial Times, diversi Paesi arabi dell'area stanno prendendo in seria considerazione la costruzione di pipeline che colleghino il Golfo Persico al Mar Rosso, o peggio, per gli ayatollah, al Mar Mediteraneo, perché in questo caso gli oleodotti e i gasdotti arriverebbero fino a Israele e, più precisamente, al porto di Haifa. Una svolta paragonabile agli Accordi di Abramo del 2000, quando Bahrain ed Emirati Arabi Uniti (si aggiungeranno poi Marocco e Sudan) riconobbero lo Stato ebraico che assieme agli Stati Uniti e con il beneplacito dell'Arabia Saudita furono i "registi" dell'intesa.