Non solo Hormuz: dalle montagne ai deserti, il vantaggio strategico degli ayatollah

Attaccare la Repubblica islamica partendo dal mare non sarebbe semplicissimo per i circa 3500 Marines e i militari americani che Donald Trump ha inviato nella regione. Lo sanno bene al Pentagono: le coste dell'Iran sono molto frastagliate e tra le sue pieghe lo Stato persiano può nascondere barchini d'assalto. "Chi possiede il mare possiede il commercio del mondo" diceva l'avventuriero e scrittore britannico Sir Walter Raleigh, la cui visione è stata fatta propria dagli ayatollah e dai pasdaran, consapevoli del fatto che i bassi fondali dello Stretto, proprio per questo, sono facili da minare, condizionando dunque i traffici marittimi. Centrale nella strategia difensiva iraniana sono anche le isole Qeshm, Abu Musa, Larak, grande e piccola Tunb, da dove Teheran può lanciare missili.