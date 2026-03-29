Iran, media: "Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra" | Bruce Springsteen guida i "No Kings" a Minneapolis

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha fatto sapere che il proprio sistema di difesa aerea sta rispondendo a missili e droni lanciati dall'Iran. Teheran ha intensificato gli attacchi nel Golfo a un mese dall'inizio della guerra. "I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti stanno contrastando le minacce di missili e droni", ha scritto il Ministero su X, aggiungendo che "i rumori uditi in tutto il Paese sono il risultato di operazioni di contrasto in corso".