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Iran, media: "Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra" | Bruce Springsteen guida i "No Kings" a Minneapolis
© Afp
Secondo il Washington Post il Pentagono starebbe pianificando un blitz in Iran con truppe speciali per offrire opzioni tattiche a Trump, mentre gli Emirati intercettano droni iraniani. La Russia sostiene Teheran con immagini satellitari e gli Houthi attaccano Israele. Lo scenario il fronte interno USA: milioni di persone sono scese in piazza per la protesta "No Kings". A St. Paul, Bruce Springsteen è diventato il simbolo della rivolta cantando contro l’uccisione di civili da parte di agenti federali e definendo l’attuale clima politico un "incubo reazionario" da fermare.
Il Pentagono si sta preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran per settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le operazioni a terra non sarebbero un'invasione su larga scala, ma piuttosto di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria. "E' il lavoro del Pentagono quello di effettuare preparativi per offrire tutte le opzioni al commander-in-chief. Questo non significa che il presidente ha deciso", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.
La Russia ha scattato immagini satellitari di una base aerea americana in Arabia Saudita per tre volte nei giorni precedenti all'attacco iraniano che ha ferito una decina di soldati americani. Lo riporta Nbc citando un rapporto di intelligence ucraino condiviso da Volodymyr Zelensky che, in un'intervista, si è detto sicuro al "100%" che la Russia condivide intelligence con l'Iran per aiutarlo a colpire le forze militari americane.
Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha fatto sapere che il proprio sistema di difesa aerea sta rispondendo a missili e droni lanciati dall'Iran. Teheran ha intensificato gli attacchi nel Golfo a un mese dall'inizio della guerra. "I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti stanno contrastando le minacce di missili e droni", ha scritto il Ministero su X, aggiungendo che "i rumori uditi in tutto il Paese sono il risultato di operazioni di contrasto in corso".