Missile Iran su una base Usa in Arabia Saudita: militari Usa feriti

Diversi militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Arabia Saudita. L'attacco ha preso di mira la base aerea Prince Sultan, e almeno un velivolo è stato danneggiato, secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi. Le stesse fonti parlano di "almeno 10 feriti", due sarebbero gravi, ma non considerati in pericolo di vita. Il raid avviene dopo che l'Iran ha avvertito che avrebbe imposto un "prezzo elevato" per gli attacchi contro i propri siti nucleari, avvenuti ieri.