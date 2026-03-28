Iran, Rubio al G7: la guerra durerà ancora dalle 2 alle 4 settimane
Il segretario di Stato americano: l'Iran potrebbe mettere un pedaggio sul passaggio di Hormuz, sarebbe illegale e inaccettabile
© ansa
Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha detto oggi ai ministri degli Esteri del G7 che la guerra con l'Iran "continuerà altre 2-4 settimane". Lo riferisce il sito web d'informazione "Axios". Rubio ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti sono determinati a raggiungere tutti i loro obiettivi e che la "sfida immediata" del dopoguerra sarà garantire che lo Stretto di Hormuz rimanga aperto alla navigazione. "L'Iran potrebbe istituire un pedaggio sullo stretto - ha spiegato parlando con i giornalisti dopo la conclusione del vertice - un atto che potrebbe causare significativi danni economici a molte nazioni in tutto il mondo".
Gli Stati Uniti - ha continuato Rubio - cercheranno la cooperazione internazionale per un piano che mantenga lo stretto aperto anche dopo la fine delle ostilità. "Non solo è illegale, ma è inaccettabile. È pericoloso per il mondo. Ed è importante che il mondo abbia un piano".
Il "Wall Street Journal": 17mila uomini dell'esercito Usa in Medioriente - Il Pentagono sta valutando di schierare altri 10.000 soldati in Medioriente. Se dovesse procedere, gli Stati Uniti si potrebbero presto ritrovare con 17.000 truppe nell'area: non abbastanza per un'invasione, ma un numero sufficiente per il sequestro di parte del territorio,
mettere al sicuro l'uranio iraniano e prendere il controllo di una delle isole di Teheran. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Donald Trump non ha ordinato il dispiegamento di truppe da terra preferendo per il momento la via diplomatica.