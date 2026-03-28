Iran, Rubio al G7: la guerra durerà ancora dalle 2 alle 4 settimane

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha detto oggi ai ministri degli Esteri del G7 che la guerra con l'Iran "continuerà altre 2-4 settimane". Lo riferisce il sito web d'informazione "Axios". Rubio ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti sono determinati a raggiungere tutti i loro obiettivi e che la "sfida immediata" del dopoguerra sarà garantire che lo Stretto di Hormuz rimanga aperto alla navigazione. "L'Iran potrebbe istituire un pedaggio sullo stretto - ha spiegato parlando con i giornalisti dopo la conclusione del vertice - un atto che potrebbe causare significativi danni economici a molte nazioni in tutto il mondo".