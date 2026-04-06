Brindisi, l'aeroporto rimane senza carburante
Sono disponibili "quantità limitate" concesse solo per voli statali, Sar e ospedalieri
© Ufficio stampa
L'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 del 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i bollettini aeronautici, emessi nelle ultime ore. Viene spiegato che il carburante in quello scalo non è disponibile e si prega le compagnie di calcolare la quantità di carburante sufficiente dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive.
Sono disponibili "quantità limitate" - si legge - concesse solo per voli statali, Sar e ospedalieri. Mentre altri due aeroporti italiani hanno quantità limitate di carburante, aggiungendosi a quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna. Si tratta di Reggio Calabria, dove viene introdotta una quota massima di rifornimento, e Pescara dove è disponibile soltanto un'autocisterna da 20mila litri.