Brindisi, l'aeroporto rimane senza carburante

Sono disponibili "quantità limitate" - si legge - concesse solo per voli statali, Sar e ospedalieri. Mentre altri due aeroporti italiani hanno quantità limitate di carburante, aggiungendosi a quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna. Si tratta di Reggio Calabria, dove viene introdotta una quota massima di rifornimento, e Pescara dove è disponibile soltanto un'autocisterna da 20mila litri.