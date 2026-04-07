Carbone, ancora tu? | Come la crisi di Hormuz ha resuscitato la fonte energetica che la transizione green doveva archiviare

La crisi di Hormuz sta costringendo i Paesi di tutto il mondo a correre ai ripari, ma è in Asia che l'effetto è più immediato e strutturale. Come riporta l'Ispi, il carbone costituisce ancora circa il 50% del mix energetico del continente, complice anche il prezzo, che torna competitivo ogni volta che sale quello del gas. Con le forniture di gas naturale liquefatto bloccate dietro lo Stretto, gli impianti a carbone dismessi si riaccendono uno dopo l'altro e alcuni Paesi limitano le esportazioni per favorire il consumo interno.



Giappone, Corea, Taiwan e India stanno cercando di sostituire il gas mancante con carbone termico. Il Giappone sta allentando le restrizioni sulla generazione a carbone, Taiwan è pronta a riavviare la centrale di Hsinta, la Corea ha eliminato i limiti antinquinamento, l'India ha ordinato alle centrali di accelerare la manutenzione per essere operative quando il gas finirà. Persino l'Europa sta valutando di rimettere in funzione impianti dismessi.



Il rischio, avverte l'Ispi, non è solo economico. La chiusura dello Stretto di Hormuz, oltre che stressare i prezzi, rischia di avere un impatto ambientale duraturo, rallentando ulteriormente la già faticosa transizione verso fonti meno inquinanti. Con immediati effetti sulle quotazioni: il carbone è salito del 20% nell'ultimo mese, raggiungendo i 150 dollari a tonnellata per il grado di riferimento australiano Newcastle. Come spiegato a "Forbes" da Tony Knutson di Wood Mackenzie, se il conflitto continuasse oltre maggio il prezzo potrebbe arrivare a 200 dollari a tonnellata, e sembrerebbe comunque economico rispetto al gas naturale liquefatto, i cui prezzi globali sono raddoppiati in un mese.

