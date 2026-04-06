Carburanti: benzina a 1,7 euro al self-service, gasolio a 2,1

Mentre il prezzo del petrolio è in calo, in attesa di un possibile cessate il fuoco a poche ore dalla scadenza dell'ultimatum di Donald Trump, la benzina ai distributori italiani continua invece a salire. Secondo i dati diffusi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, al self service la benzina è venduta intorno a 1,781 euro al litro mentre il gasolio si assesta intorno ai 2,140 euro. Stando all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, ieri erano rispettivamente a 1,777 e 2,130. Sulla rete autostradale, fa sapere il Mimit, il prezzo medio del self lievita a 1,816 euro al litro, per la benzina e 2,157 euro al litro.