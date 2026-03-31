La Camera approva il decreto bollette, passa al Senato

L'Aula della Camera ha approvato con 157 voti a favore e 93 contro il dl bollette, che ora passa al Senato. Le misure, varate dal governo prima dello scoppio della guerra in Iran, stanziano 5 miliardi di euro per ridurre le bollette delle famiglie più in difficoltà, con 115 euro per chi ha Isee fino a 10mila euro, e per le imprese. Montecitorio introduce novità per fronteggiare i rischi di una nuova crisi energetica e allunga la vita di 13 anni alle centrali a carbone, la fonte fossile più inquinante. Il provvedimento va convertito in legge entro il 21 aprile. Ecco i principali interventi.