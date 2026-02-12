Dl bollette, 315 milioni per bonus sociale luce per il 2026

Un fondo di 315 milioni di euro coperti dal Mase per quest'anno per dare un contributo di 90 euro alle famiglie che hanno il bonus sociale per la bolletta della luce. Ma un sostegno straordinario può essere riservato dai venditori di energia elettrica per il 2026 e 2027 anche ai clienti domestici che non hanno un bonus sociale ma un Isee annuale che non va oltre i 25.000 euro. È una delle misure per ridurre le bollette di luce e gas alle famiglie e alle imprese (il taglio atteso secondo indiscrezioni sarà dai 2,5 ai 3 miliardi) contenute in una bozza del decreto legge preparato dal governo e che andrà in Consiglio dei ministri la prossima settimana.