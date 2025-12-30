Logo Tgcom24
Economia
Arera: bolletta elettrica in lieve calo nel primo trimestre 2026 per i clienti vulnerabili

30 Dic 2025 - 16:46
Nel primo trimestre del 2026 la bolletta dell'energia elettrica per il cosiddetto "cliente tipo vulnerabile" registra una riduzione del 2,7%. Lo comunica l'Arera, chiarendo che l'aggiornamento interessa esclusivamente i circa 3 milioni di utenti vulnerabili che attualmente rientrano nel servizio di Maggior Tutela. Nel periodo compreso tra il primo aprile 2025 e il 31 marzo 2026, la spesa annuale stimata si attesta a 590,73 euro. Il dato risulta in aumento del 13% rispetto ai 522,97 euro sostenuti tra il 1 aprile 2024 e il 31 marzo 2025. Secondo quanto spiegato nella nota, la riduzione prevista per il primo trimestre del 2026 "è riconducibile principalmente alla contrazione della componente di perequazione nell'ambito della Spesa per la materia energia e alla revisione al ribasso di alcune voci relative alle Spese di trasporto e gestione del contatore".

