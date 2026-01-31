Confcommercio, allarme bollette: 2.000 euro al mese per negozi e ristoranti

Sono sempre più salate le bollette che ristoratori e negozianti si trovano a dover pagare. È quanto emerge dai risultati del rapporto 2025 dell'Osservatorio Confcommercio energia (Ocen) secondo cui la spesa per luce e gas supera, per chi gestisce un'attività, i 2.000 euro al mese. Durante lo scorso anno, infatti, la bolletta elettrica per le imprese del terziario è aumentata del 28,8% e quella del gas del 70,4%. "A incidere sul totale non è solo la componente energia, che rappresenta il 60% del totale, ma anche gli oneri di sistema che sono tornati a pesare per quasi il 20% dopo la fine delle misure emergenziali messe in campo dal governo" si legge nel rapporto.