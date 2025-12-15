Acqua, con gli sprechi scorrono via anche gli euro

La sintesi è semplice: non ci si pensa ma l'acqua è cara: tra bollette in salita, bottiglie costose e reti che perdono, il risparmio vero passa da due mosse concrete — ridurre gli sprechi scoprendo il valore di piccoli gesti (in rete e a casa) e fare massa critica negli operatori. Perché sembrerà brutale a dirsi, ma dal rubinetto o dal wc spesso scorrono via gli euro, insieme a un sacco di acqua evitabile.