Neve in elicottero sulle piste: la montagna spinta oltre i suoi limiti

È un’operazione quasi mai effettuata, ma a cui sono ricorsi perché le piste erano scoperte a causa del forte vento e le temperature erano troppo alte per produrre neve artificiale. Il presidente della società, Fulvio Rigotti, ha descritto la procedura come necessaria per rispettare degli obblighi contrattuali con diverse agenzie, che richiedevano l’apertura di almeno il 50% delle piste, e garantire il lavoro agli esercizi commerciali. Sempre secondo Trento Funivie, ci sarebbe stato il rischio di avere perdite tra i 300.000 e i 400.000 euro.