Anche il suolo ha bisogno di essere protetto

Urbanizzazione, inquinamento, alte temperature e siccità hanno intaccato violentemente il suolo in tutto il mondo. Ben il 33% dei suoli è degradato. Solo in Italia, secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), lo è circa il 28%. Questo significa che il terreno riduce o in alcuni casi perde del tutto la sua capacità produttiva. A pagarne le conseguenze ad esempio sono le piante, che perdono la loro vitale fornitura di nutrienti.