Il New York Times riferisce che il salvataggio dell’ufficiale americano il cui aereo è stato abbattuto sopra l’Iran si è trasformato in una missione pericolosa e altamente complessa, nel profondo del territorio nemico. Secondo il rapporto, l’operazione è durata due giorni, mentre le forze statunitensi e iraniane si muovevano rapidamente nella zona e l’ufficiale si nascondeva con solo una pistola e un dispositivo di comunicazione sicuro. Il salvataggio ha coinvolto centinaia di militari delle forze speciali, decine di caccia, elicotteri e l’impiego di capacità di intelligence informatica e spaziale. Aerei d’attacco statunitensi hanno colpito convogli iraniani per tenerli lontani dall’area, e c’è stato uno scontro a fuoco quando la forza di soccorso è entrata in azione. Secondo il rapporto, tutte le forze statunitensi sono rientrate in sicurezza senza vittime. Dopo il salvataggio, due aerei da trasporto sono rimasti bloccati all’interno dell’Iran. Sono stati quindi fatti arrivare altri velivoli e gli aerei abbandonati sono stati distrutti per evitare che cadessero nelle mani iraniane. La missione è ora descritta come uno dei salvataggi di operazioni speciali più complessi nella storia degli Stati Uniti.