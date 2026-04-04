"Nascondersi e trasmettere la posizione", il manuale di sopravvivenza dei piloti Usa | Cosa sono i principi SERE

I piloti militari statunitensi sono addestrati secondo i principi di Sopravvivenza, Evasione, Resistenza e Fuga (Sere, l'acronimo in inglese), nel caso i loro caccia dovessero essere abbattuti in territorio ostile. Il primo passo è eiettarsi in sicurezza dall'aereo tramite il paracadute, spiega al Nyt l'ex comandante del Comando Centrale Usa, ammiraglio William J. Fallon. Una volta a terra, i piloti devono trovare un luogo sicuro per evitare di essere catturati e devono utilizzare le radio in dotazione per comunicare la propria posizione alle forze statunitensi, che faranno il possibile per soccorrerli.