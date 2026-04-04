"Nascondersi e trasmettere la posizione", il manuale di sopravvivenza dei piloti Usa | Cosa sono i principi SERE

Caccia Usa abbattuto, i Pasdaran postano la foto del sedile intatto
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Ecco cosa prevede la procedura di sopravvivenza dell'esercito americano: il kit nascosto nel sedile eiettabile
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I piloti militari statunitensi sono addestrati secondo i principi di Sopravvivenza, Evasione, Resistenza e Fuga (Sere, l'acronimo in inglese), nel caso i loro caccia dovessero essere abbattuti in territorio ostile. Il primo passo è eiettarsi in sicurezza dall'aereo tramite il paracadute, spiega al Nyt l'ex comandante del Comando Centrale Usa, ammiraglio William J. Fallon. Una volta a terra, i piloti devono trovare un luogo sicuro per evitare di essere catturati e devono utilizzare le radio in dotazione per comunicare la propria posizione alle forze statunitensi, che faranno il possibile per soccorrerli.
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Hanno a disposizione un kit di sopravvivenza (Ejection Seat & Vest) integrato con il sedile eiettabile: ogni pilota di F-15E dispone di una dotazione suddivisa tra il sedile e la tuta di volo, riportano i siti di difesa specializzati. L'attrezzatura comprende mezzi di comunicazione, fondamentali per il contatto con i team di recupero, tramite canali criptati in grado di trasmettere l'esatta posizione Gps. L'equipaggiamento prevede poi specchietti di segnalazione, torce stroboscopiche per la notte e fumogeni/razzi per il giorno. I piloti utilizzano radio sofisticate per evitare l'intercettazione e la geolocalizzazione da parte del nemico, attraverso un sistema di invio di brevi impulsi criptati contenenti coordinate, Id del pilota e stato della situazione.
Il kit comprende anche prodotti e dispositivi per la sopravvivenza fisica: sacche d'acqua potabile, compresse per la purificazione, razioni d'emergenza ad alto contenuto calorico (Mre) progettate per durare diversi giorni. E, ancora, un kit di primo soccorso medico avanzato con lacci emostatici, bende per ferite gravi e farmaci essenziali, oltre a strumenti quali coltello, sega a filo, acciarino e fischietto, sacco a pelo e coperte termiche. I piloti portano inoltre una pistola d'ordinanza con caricatori di riserva per la difesa immediata.
Se il pilota viene catturato, deve attenersi agli articoli del Code of Conduct del personale militare Usa: è tenuto a fornire solo nome, grado, numero di matricola e data di nascita; deve evitare di fornire informazioni che possano danneggiare gli Stati Uniti o i propri commilitoni, nonostante interrogatori o pressioni. Secondo le procedure il pilota ha poi l'obbligo morale di cercare di fuggire o di aiutare altri a farlo. In ogni caso non deve accettare favori speciali o fare dichiarazioni scritte o orali sleali verso il proprio Paese.