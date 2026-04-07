Iran, media: "Mojtaba Khamenei è in stato di incoscienza e in cura a Qom" | Colpita una sinagoga a Teheran

Prosegue il conflitto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Secondo un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell'intelligence israeliana e statunitense, pubblicato dal quotidiano britannico Times e riportato della testata israeliana Ynet, la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei verserebbe in stato di incoscienza e starebbe ricevendo cura mediche nella città di Qom. Secondo il memorandum, il figlio del defunto Ayatollah sarebbe privo di sensi e "in gravi condizioni che non gli consentirebbero di partecipare ad alcun processo decisionale del regime". Sempre secondo il Times, le agenzie di intelligence israeliane e statunitensi erano a conoscenza da tempo della pozione di Khamenei. Intanto la Mezzaluna Rossa iraniana ha reso noto che le squadre di emergenza sono impegnate in operazioni di soccorso a Teheran dopo un nuovo attacco aereo. In un messaggio diffuso sulla piattaforma social X, l'organizzazione ha riferito che l'ultimo bombardamento ha colpito un'area residenziale. Le autorità del Bahrein hanno, nel frattempo, sollecitato i residenti a cercare riparo dopo l'attivazione delle sirene di allarme, in seguito a segnalazioni di nuovi lanci di missili dall'Iran. Media ufficiali del regime hanno comunicato che un bombardamento ha colpito la sinagoga situata nella capitale.