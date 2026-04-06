La guerra in Medio Oriente innescata dall'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran entra nella sua sesta settimana. Secondo Axios, Washington e Teheran - insieme a un gruppo di mediatori regionali - stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva del conflitto. Ieri, però, Trump ha minacciato la Repubblica islamica con un post su Truth: "Bastardi aprite lo Stretto, finirete all'inferno", al quale Teheran ha risposto: "Stai trasformando gli Usa in un inferno. Non otterrai nulla commettendo crimini di guerra". Poi, un altro post, questa volta criptico, col quale il tycoon sembra rinviare l'ultimatum lanciato all'ayatollah che dovrebbe scadere oggi: "Martedì, ore 20:00" (le 2 di mercoledì notte in Italia). Intanto, nonostante l'Opec+ abbia annunciato di aumentare le quote di produzione petrolifera a maggio di 206.000 barili al giorno, il prezzo del petrolio continua a salire: il Wti segna un rialzo dell'1,93%, a 113,69 dollari al barile, mentre il Brent si attesta a quota 110,67 dollari (+1,64%). Sul campo continuano gli scontri: secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato due unità abitative nella città di Qaleh Mir, nella contea del Baharestan (in provincia di Teheran) uccidendo almeno 13 persone.