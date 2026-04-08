Per consentire un controllo più efficace e meno dispendioso, il Consiglio supremo di Sicurezza nazionale di Teheran imporrà alle navi di seguire la rotta settentrionale attraverso Hormuz, cioè quella più vicina alle coste iraniane. Secondo il Financial Times, è per questo difficile valutare se le navi occidentali o anche solo legate agli Stati del Golfo oseranno effettuare la rotta più rischiosa per loro. Al momento, dopo i raid israeliani in Libano, il transito sarebbe stato nuovamente chiuso. Dall'Arabia Saudita si sono già sollevate voci di protesta: “Consentire all’Iran qualsiasi forma di controllo sullo stretto sarebbe superare la linea rossa”, ha detto Riad. “La priorità deve essere l’accesso senza ostacoli attraverso lo stretto". Secondo i dati disponibili, attualmente nel Golfo sono caricati circa 175 milioni di barili di greggio e prodotti raffinati su 187 petroliere, che ora potrebbero iniziare a muoversi. Poco alla volta, attraverso le maglie dei pasdaran e poi verso il mare aperto dopo un dispendioso pagamento.