L'Europa "brinda" alla tregua in Iran: calano petrolio e gas | Borse in rialzo, sale anche l'oro

In netto rialzo Francoforte e Parigi (intorno al +4%), così come Milano e Madrid (intorno al +3%). Londra oscilla intorno al +2%. I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+6%). Acquisti anche sul lusso (+6,5%) e le auto (+6%). In luce le banche (+5,5%) e le assicurazioni (+1,5%). Il calo di petrolio e gas pesa sulle utility (-0,2%) e sul settore dell'energia (-6,5%).