Trump, nuovo ultimatum: "Stop alle bombe, per l'Iran due settimane di tempo" | Netanyahu: "La tregua non comprende il Libano"

Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum per l'Iran. Lo ha annunciato lo stesso presidente statunitense in un post sul suo social Truth. Lo stop ai bombardamenti è "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz", scrive Trump. Teheran ha detto a sua volta sì alla proposta anche grazie all'intervento dell'ultimo minuto della Cina, che ha esortato gli Ayatollah alla de-escalation. Lo stop sarebbe stato approvato dalla guida suprema, Mojtaba Khamenei. La tv di stato della Repubblica islamica ha definito "umiliante ritirata" la decisione del titolare della Casa Bianca. Ma già venerdì il Pakistan potrebbe ospitare a Islamabad il primo round di colloqui diretti per la pace tra Washington e Iran.