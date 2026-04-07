Crosetto alla Camera, oggi l'informativa alle 16

Alle 16 l’aula della Camera dei Deputati ospiterà l’intervento del ministro della Difesa Guido Crosetto. Al centro, l’utilizzo delle basi militari italiane da parte degli Stati Uniti, tema tornato caldo dopo lo stop ai bombardieri diretti in Iran dalla base di Naval Air Station Sigonella. Si tratta di un’informativa, non di comunicazioni formali. Questo significa che al termine non è previsto alcun voto. Dopo l’intervento del ministro si aprirà il dibattito: ogni gruppo parlamentare avrà sette minuti a disposizione, per una discussione complessiva di circa un’ora e mezza. Il ministro non interverrà oggi al Senato della Repubblica, in assenza di una richiesta formale. Tuttavia sarà presente giovedì alle 15 per il question time. In quell’occasione interverrà anche il titolare dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.