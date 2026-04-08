Follia al potere?

Dalla teoria alla pratica e basta far passare qualche secolo per incontrare i primi folli al comando. Le insegne del potere sono le stesse che troviamo sul tappeto della Casa Bianca: cambia la sigla SPQR al posto di USA, dal Potomac a Tevere e non si parla di presidenti ma di imperatori. Tra i sovrani dell'antica Roma la pazzia era una delle accuse più frequenti usate dagli avversari politici. Svetonio e Tacito hanno scritto pagine, poi saccheggiate dagli sceneggiatori di Hollywood, sulle mattane di Caligola o sulla crudeltà di Nerone. Il primo, pur non avendo mai per davvero nominato console il suo cavallo, aveva sbalzi d'umore che sfociavano in torture ed esecuzioni; la nevrosi di Nerone invece lo portò ad uccidere la madre Agrippina.