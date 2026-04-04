Prigione di Alcatraz: Trump chiede 152 milioni di dollari per la riapertura

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto lo stanziamento di 152 milioni di dollari per coprire i costi del primo anno di riapertura del celebre carcere di Alcatraz come struttura di massima sicurezza. Lo riporta la Cnn. I fondi, richiesti nell'ambito del piano di bilancio della Casa Bianca, farebbero parte di un aumento proposto di 1,7 miliardi di dollari per il Federal Bureau of Prisons, al fine di migliorare le retribuzioni e le condizioni di lavoro, con l'obiettivo di porre fine alla cronica carenza di agenti penitenziari. La ricostruzione e la riapertura come struttura operativa sono da sempre obiettivi di Trump. La prigione, chiusa nel 1969, è attualmente gestita dal National Park Service. Inaugurata nel 1934, Alcatraz è stata a lungo considerata la struttura penitenziaria più sicura degli Stati Uniti grazie alla sua posizione isolata, alle acque gelide e alle forti correnti circostanti. Come riferito dal sito del Bureau of Prisons, la chiusura nel '69 è stata motivata dai costi di gestione elevatissimi, quasi tre volte superiori a quelli di qualsiasi altra prigione federale.