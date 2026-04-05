Una volta che la sua posizione è stata rintracciata dagli agenti della Cia, anche grazie a un localizzatore e a un dispositivo di comunicazione sicuro per coordinarsi con i commilitoni, gli 007 americani hanno avviato una campagna di disinformazione e inganno. L’obiettivo era convincere l’esercito iraniano, dall’interno dello stesso Iran, che il pilota fosse già stato salvato e si stesse allontanando via terra su un convoglio. Una strategia che, accompagnata da raid aerei contro tutte le forze dei pasdaran che tentavano di avvicinarsi al luogo dove l’F15E era stato abbattuto, ha creato un muro tra il soldato e i nemici.