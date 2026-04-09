Tregua Usa-Iran, perché l'accordo è già a rischio

Il muro contro muro tra cancellerie (e le operazioni israeliane in Libano) hanno inevitabilmente una ricaduta sullo Stretto di Hormuz, ago della bilancia degli equilibri economici mondiali. La sua chiusura da parte dell'Iran ha fatto impennare i prezzi soprattutto di petrolio e gas, provocando una crisi energetica diffusa con ricadute non solo sul settore dei trasporti. Sul suo social Truth, a poche ore dalla scadenza dell'ultimatum, Trump aveva fatto intendere che la riapertura del collo di bottiglia fosse la conditio sine qua non delle trattative, trovando uno spiraglio di apertura da parte del ministro degli Esteri iraniano Araghchi: "Se gli attacchi contro l'Iran vengono fermati, le nostre potenti forze armate cesseranno le loro operazioni difensive". Nelle scorse settimane, la Repubblica islamica ha infatti minacciato a più riprese di bombardare le petroliere e le porta container che avrebbero sfidato il blocco: provvedimento questo che era stato revocato dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra le parti. Tempo qualche ora che Israele ha deciso di andare avanti con le operazioni in Libano: i raid dello Stato ebraico hanno colpito 100 obiettivi militari in dieci minuti a sud di Beirut, provocando migliaia di feriti e centinaia di sfollati secondo la croce rossa libanese.